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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 18:04

صحة الاحتلال: تجاوزنا عتبة 200 ألف مصاب بالكورونا

صحة الاحتلال: تجاوزنا عتبة 200 ألف مصاب بالكورونا
ووصل عدد الوفيات الى 1316 ومن بين أكثر من 60 ألف نتيجة اختبار ظهرت أمس فان 11.46٪ من النتائج كانت إيجابية.

في ذات السياق يجتمع مجلس وزراء كورونا اليوم لمواصلة المناقشات بشأن تشديد الإغلاق. وستعرض توصية فريق خاص مشترك بين الوزارات من وزارة الصحة ووزارة العدل والشرطة على مجلس الوزراء كورونا الذي من المتوقع أن يفرض قيودا متطابقة على الصلاة والمظاهرات وأي تجمع آخر.

وسيتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن التظاهرات ، والتي ، وفقًا لما يبدو أنه سيتم فرض قيود على التظاهرات .

وتأتي مشاورات اليوم بعد جلسة بالأمس استمرت لعدة ساعات دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القيود التي تسعى الحكومة إلى فرضها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا رغم الإغلاق، وذلك، وسط تباين المواقف بشأن الصلوات بالكنس خلال الأعياد اليهودية واستمرار المظاهرات المنددة بفشل الحكومة بإدارة أزمة كورونا وتطالب برحيل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بسبب ملفات الفساد ضده.

وتتضمن الخطة المقترحة لتشديد الإجراءات إغلاق دور العبادة، بحيث يتم إغلاق الكنس بعد "يوم الغفران" وتقليص الشعائر التلمودية في ساحة البراق، مع التوجه لتشديد التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات.

وتشمل القيود المحتملة وبضمنها إمكانية حظر التجول منع تجمهر أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة.
رقم : 888007
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