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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 18:10
رئيس التعبئة:

الفلسطينيون يدركون بان تحرير بلادهم يتم بالمقاومة المسلحة فقط

الفلسطينيون يدركون بان تحرير بلادهم يتم بالمقاومة المسلحة فقط
وقال العميد سليماني في تصريح له اليوم الاربعاء في مدينة شاهين شهر بمحافظة اصفهان، ان اميركا تخشى بشدة من ان تتحول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى انموذج للشعوب الاخرى في غرب آسيا وسائر مناطق العالم ولهذا السبب فقد فرضت اقسى الضغوط السياسية والاقتصادية بعد هزائمها في الحرب العسكرية ضد الشعب الايراني الثوري واليقظ.

واشار الى اخفاقات وهزائم اميركا الاخرى في الساحة السياسية امام الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان مواقف المسؤولين الاميركيين المناهضة لايران قد اصبحت عديمة القيمة في الاصعدة الدولية بحيث لم تواكب اميركا في مشروع قرارها ضد ايران سوى دولة صغيرة في البحر الكاريبي (جمهورية الدومينيكان).

واضاف العميد سليماني: ان اميركا ومن باب العجز والضعف تفرض ضغوطا على بعض الدول الصغيرة العميلة مثل الامارات والبحرين لتصنع لنفسها مكانة مزيفة على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال اعلان هذين النظامين الرجعين تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني القاتل للاطفال، الا ان الشعب الفلسطيني المظلوم قد ادرك منذ اعوام طويلة بانه لا ينبغي عليه الاعتماد على الانظمة الرجعية العميلة في بعض الدول العربية بل ان يتخذ الخطى الراسخة بالمقاومة المسلحة الى جانب الدول الاخرى الاعضاء في جبهة المقاومة في مسار تحرير فلسطين والقضاء على كيان الاحتلال الصهيوني.

يذكر ان تصريحات رئيس التعبئة جاءت خلال مراسم ازاحة الستار عن تمثال لشهيدة العفاف والحجاب زينب كمائي التي اغتيلت على يد عناصر زمرة المنافقين (خلق) الارهابية في مدينة شاهين شهر بمحافظة اصفهان وسط ايران عام 1982 .
رقم : 888008
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