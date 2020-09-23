اليمن.. نصر جديد تحققه أنصار الله على العدوان السعودي

تحرير الأسرى والمختطفين تم في إطار صفقة تبادل رفيعة المستوى، بين اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وبين المرتزقة، تم على إثرها إطلاق سراح قيادات تابعة للعدوان كانت قد وقعت في الأسر في وقت سابق، وتضمنت الصفقة تحرير عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة في سجون المرتزقة بمحافظة مارب، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بوساطة محلية.



وفي هذا الصدد عبر المغردون عن فرحهم الكبير واعتزازهم بالايادي التي شاركت في الافراج عن الاسرى وعلى رأسهم العلامة الديلمي.



وقال احد الناطشن على موقع تويتر :"نبارك للعلامة يحيى الديلمي معانقة الحرية بعد ٤٠٠يوم قضاها مختطفا في سجون العدو اثر نجاح وساطة محلية رعتهالجنة الأسرى أفرج خلالها عن عددمن أسرى الجيش واللجان في مأرب بمعية العلامة يحيى الديلمي مقابل‌ نجل علي محسن وأحد إخوتة أوأقاربه الفضل لله وتضحيات المجاهدين وعقبى لكل الأسرى والمخطوفين".



مغرد آخر كتب في مدونته الشخصية على تويتر "عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين والعلامة عبدالمجيد الحوثي يزورون العلامة يحيى الديلمي في منزله بصنعاء بعد إطلاقه من معتقل ميليشيا الإصلاح في مأرب بعملية تبادل".



ومن جانبه عبر ناشط آخر عن فرحته بالافراج عن العلامة من بين اياد الاعداء وقال في تغريدة "الحمدلله الذي فك اسر العلامة يحيى الديلمي ومن معة من سجون تحالف العدوان ومرتزقتة وادعوا الله ان يصلح الشأن ويوحد الصف وان يكون تركيزنا ضد تحالف العدوان وان نجعل اي خلاف جانبآ حتى نحرر ونفك اسر جميع الاسرى و ماتبقى من الارض اليمنية".



يشار إلى أن العلامة الديلمي ورفيقه فؤاد فاخر تعرّضا للاختطاف من قبل مرتزقة العدوان في محافظة مارب، في نهاية شهر أغسطس عام 2019م، عند عودتهما من أداء مناسك الحج، وهو ما يؤكّـد انحطاط قوى العدوان ومرتزقتها التي تلجأ إلى اختطاف المواطنين على أساس عرقي وعنصري.