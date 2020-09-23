وقالت سهيلا زكزاكي في حوار مع موقع "إسلام تايمز
"، إن "هناك إصابات خطيرة يعاني منها الوالد الشيخ إبراهيم زكزاكي المعتقل لدى السلطات النيجيرية"، مضيفة إن من بين الإصابات التي تحتاج إلى رعاية صحيحة سريعة هي وجود شظايا في عينه وكذلك أخرى مغروسة في رأسه ويده اليسرى".
وأوضحت إن "المعاناة الصحية نفسها تواجهها زوجة الشيخ زكزاكي فيما تقدم السلطات الصحية النيجيرية الرعاية اللازمة لهم"، مؤكدة أن والدتها بحاجة إلى عملية لجراحة استبدال الركبة وإنه لم تعد قادرة على الوقوف على قدميها.
وفيما يلي نص المقابلة
كيف كان وقع استشهاد ابناء الشيخ إبراهيم الثلاثة ( أحمد وحميد وعلي ) أثناء مشاركتهم في مسيرة يوم القدس العالمي دعماً للقدس الشريف في العام 2014، وأیضاً کیف کان وقع استشهاد ثلاثه آخرين للشیخ في هجوم الجیش أواخر عام 2105 ؟؟ وما هي أسمائهم؟ وهل أنت یا سهیلاً أیضاً أصبت بجروح؟
السيدة سهيلا زكزاكي:
في يوليو 2014 خلال مسيرة يوم القدس العالمي، هاجم الجيش النيجيري موكب زاريا، مما أدى إلى مقتل 34 شخصًا من بينهم أشقائي الثلاثة (أحمد وحامد ومحمود) وجرح العديد من بينهم أخي الأصغر علي.
وفي عام 2015 خلال مذبحة زاريا التي وقعت بين 12 و 14 ديسمبر 2015، وقتل فيها ما يقرب من 1000 شخص، كما قُتل إخوتي الثلاثة حماد وحيدر وحميد في منزلنا في 14 ديسمبر. وأصيب والداي بجروح خطيرة في نفس اليوم وهما محتجزان منذ
ذلك الحين. وأصبت نتيجة أثناء إطلاق النار ولأنني تعرضت للضرب من قبل الجنود.
ما هي المنابع الفكرية التي بموجبها أسس الشييخ إبراهيم زكزاكي ورفاقه رابطة شباب المسلمين، وما دور هذه الحركة في نشر تعاليم الإسلام في صفوف الشباب والمجتمع؟
السيدة سهيلا زكزاكي:
لقد تأثر الشيخ زكزكي بشدة بالعديد من الثوار الإسلاميين وخاصة الشيخ عثمان بن فوديو والإمام روح الله الخميني، وأعتقد أن الحركة الإسلامية لعبت دورًا في التأكيد على الإسلام كنهج كامل للحياة، كرسالة عالمية قصدها الله لنا أن نعيش كل جانب من جوانب حياتنا وليس فقط كشؤون شخصية.
ما هي أهداف الحركة الإسلامية النيجيرية وما هي أهم إنجازاتها على الصعيد الاجتماعي والديني بشكل عام، والمذهب الشيعي بشكل خاص؟.
السيدة سهيلا زكزاكي:
يقول والدي دائمًا أن هدف حركتنا هو طلب رضا الله والبحث عن عذر لوجوده، ونحن في هذه الحركة لطلب الخلاص في الآخرة، فالخلاص لا يعني إقامة الحكومة، والإنجاز هو العيش والموت مع طاعة أوامر الله، ومنذ بداية الحركة الإسلامية في أوائل الثمانينيات، كان لها انتشار كبير في جميع أنحاء نيجيريا ولديها أنشطة ومنتديات ومدارس من بين أشياء أخرى، واليوم نتيجة للحركة الإسلامية هناك الملايين من المسلمين الثوريين في نيجيريا وملايين من أتباع أهل البيت.
ماذا بقي في ذاكرتك من أحداث مجزرة زاريا التي وقعت في أواخر العام 2015 ؟ وهل من توجه لإثارة القضية في محكمة العدل الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية راح ضحيتها المئات من المواطنين؟
السيدة سهيلا زكزاكي:
هناك بالفعل قضية أثيرت في المحكمة الجنائية الدولية من قبل اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في لندن.
السؤال الأخير: متى كانت آخر زيارة لعائلة الشيخ إبراهيم زكزاكي في معتقلة، وكيف كانت حالته الصحية، وما هي رسالته التي وجهها من خلالكم للشعب النيجيري والمسلمين في العالم؟
السيدة سهيلا زكزاكي:
يستطيع بعض أفراد الأسرة الموجودين في نيجيريا زيارته وأمي في السجن بين الحين والآخر. صحتهم للأسف لا تتحسن، وعندما هاجمنا الجيش النيجيري في ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصيب والداي بعدة طلقات نارية.
فقد والدي إحدى عينيه، وأصيبت العين الأخرى أيضًا بجروح خطيرة. كما أصيب بجلطتين.
وبحسب الأطباء الذين أجروا فحوصا عليه، فإن دمه يظهر أيضا آثار تسمم بالرصاص والكادميوم، وهذا ناتج عن شظية مغروسة في رأسه ويده اليسرى.
تمكن طبيب عيون مستقل أخيرًا من فحصه، وأظهرت النتائج أن عينه الأخرى كانت تعاني من الجلوكوما (هو اسم عام لمجموعة من أمراض العينين تصيب العصب البصري).
كما أن ضغط العين يتقلب بشكل متقطع. وتأتي كلتا الحالتين مع مخاطر عالية من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه يمكن أن يؤدي إلى العمى. يخضع حاليًا لدواء مصمم لتحقيق الاستقرار في السجن، لكن بصره لم يتحسن.
وأصيبت والدتي برصاصة خمس مرات على الأقل، وتعاني بشكل دوري من نوبات مؤلمة للغاية من آلام في البطن بسبب وجود شظايا رصاص كبيرة في بطنها، والتي كان يجب إزالتها منذ فترة طويلة.
كما أنها تعاني من التهاب مفاصل متقدم وكان يجب أن تخضع لجراحة استبدال الركبة قبل ثلاث سنوات على الأقل.
إن رفض السلطات الحكومية في نيجيريا للسماح بالإجراء الذي يتعين القيام به جعلها تقريبًا تفقد وظيفة ركبتيها. إنها في الواقع معجزة أنها لا تزال غير قادرة على الوقوف، على الرغم من أنها مقيدة في الغالب على كرسي متحرك.