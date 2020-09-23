نيجيريا (اسلام تايمز)- أكدت سهيلا زكزاكي كريمة الشيخ إبراهيم زكزاكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، إن صحة والدها ووالدتها لم تتحسن وهم بحاجة لرعاية صحية نتيجة الجروح التي أصيبا بها جراء الهجوم العسكري الذي شنه الجيش النيجيري أواخر عام 2015 على المسلمين الشيعة خلال إحياء ذكرى يوم القدس العالمي.