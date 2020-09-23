انفجارات في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أن بالونات حارقة أطلقت اليوم الأربعاء من وسط القطاع نحو المستوطنات في غلاف غزة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة عليهما.