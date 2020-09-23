أحدث العناوين :
دمشق تكشف محاولات فبركة مسرحية كيميائية جديدة في إدلب
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
تصاعد التظاهرات ضد التطبيع.. السفارة الأمريكية بالبحرين تحذر مواطنيها
اللواء سلامي يرعى افتتاح مقر استراتيجي للحرس على مضيق هرمز
مصر.. مقتل7 اشخاص أثناء محاولة هروب من سجن طرة
الإمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان
انفجارات في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة
الرئيس اللبناني: نتمسك بحقنا الكامل بثروتنا الطبيعية
لبنان: تسجيل 13 وفاة و940 إصابة جديدة بكورونا
جهانغيري : العدو سيضطر للتعامل بلغة المنطق والادب مع الشعب الايراني
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 September 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 21:22
انفجارات في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة
وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أن بالونات حارقة أطلقت اليوم الأربعاء من وسط القطاع نحو المستوطنات في غلاف غزة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة عليهما.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
888031
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
23 أيلول 2020
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
23 أيلول 2020
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
23 أيلول 2020
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
22 أيلول 2020
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
22 أيلول 2020
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
22 أيلول 2020
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
22 أيلول 2020
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
22 أيلول 2020
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
21 أيلول 2020
أحدث العناوين
دمشق تكشف محاولات فبركة مسرحية كيميائية جديدة في إدلب
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
تصاعد التظاهرات ضد التطبيع.. السفارة الأمريكية بالبحرين تحذر مواطنيها
اللواء سلامي يرعى افتتاح مقر استراتيجي للحرس على مضيق هرمز
مصر.. مقتل7 اشخاص أثناء محاولة هروب من سجن طرة
الإمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان
انفجارات في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة
الرئيس اللبناني: نتمسك بحقنا الكامل بثروتنا الطبيعية
لبنان: تسجيل 13 وفاة و940 إصابة جديدة بكورونا
جهانغيري : العدو سيضطر للتعامل بلغة المنطق والادب مع الشعب الايراني
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
الرئيس العراقي يدعو لمساعدة أممية بالإنتخابات التشريعية
الحرس الثوري ينشر صوراً لرصد حاملة طائرات أمريكية
العميد فدوي: سنواجه أميركا بقوة لاتتوقعها اذا ارتكبت حماقة جديدة
اليمن.. نصر جديد تحققه أنصار الله على العدوان السعودي
الفلسطينيون يدركون بان تحرير بلادهم يتم بالمقاومة المسلحة فقط
صحة الاحتلال: تجاوزنا عتبة 200 ألف مصاب بالكورونا
ايران.. 3605 إصابات جديدة بكورونا وتعافي قرابة 366 ألف شخص
ليبيا تبدأ تصدير النفط عبر ميناء الحريقة
عيسى قاسم: إذا انفصل النظام عن شعبه فسيرتمي بأحضان الخارج
الأكثر قراءة
معن بشور لـ"اسلام تايمز": لا يمكن للحكومات المطبعة مع إسرائيل شطب حق العودة وتهويد القدس
هل ستتشكل الحكومة اللبنانية قريباً ؟
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
فلسطين..دعوات ليوم غضب غدًا الجمعة استنكارا لاتفاقية التطبيع
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
العميد سريع: قصفنا هدفاً عسكرياً هاماً في مطار أبها بـ"صماد 3"
استمرار حملات التنديد باتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
محادثات بين حكومة صنعاء وهادي بسويسرا حول تبادل الأسرى
الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"
الاتحاد الأوروبي يبدأ فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا
شركة نفط اليمن: العدوان مستمر في احتجاز 19 سفينة نفطية
فرنسا تسجل اكثر من 13 الف اصابة بفيروس كورونا في يوم واحد
مجهولون يداهمون نقطة لـ'قسد' في بلدة الشحيل بريف دير الزور
الجيش التركي يعتدي بالقذائف على بلدة أبو راسين بالحسكة
سلاح الجو المسير في اليمن يعاود استهداف مطار أبها الدولي
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟
اكتشاف حالة كورونا بالبيت الأبيض بعد حفل التطبيع
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
الأخبار الساخنة
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
الأكثر بحثًا
الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس
علماء السنة في ايران: العلاقات الاماراتية -الصهيونية أوجعت قلوب المسلمين
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس