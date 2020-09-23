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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 21:27

الإمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان

الإمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان
و بحسب التحقيق  تضم "القائمة السوداء" 112 شركة إسرائيلية ودولية قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير/شباط الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الإمارات والكيان الإسرائيلي، قد أعلنتا في الـ13 من أغسطس/آب الماضي، عن التوصل لاتفاق التطبيع بينهما. ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.

لكن تحقيق الأناضول، كشف أن بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها قد ورد اسمها في "القائمة السوداء" أو أنها تدعم الاستيطان.

وتنشر المؤسسات الإعلامية الإماراتية الرسمية أخبارا وإعلانات عن التعاقدات بين شركات إسرائيلية وإماراتية.

وورد اسم بنك "لئومي" الإسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الأسماء الواردة في القائمة السوداء الأممية.

ووفق ما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي "مصرف أبو ظبي الإسلامي" و"بنك أبو ظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني".

ولا يقتصر الأمر على بنك "لئومي"، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك "هبوعليم"، الذي يرد اسمه أيضا ضمن القائمة السوداء.

وقد تم الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين "هبوعليم" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره الأول بين مصرفين إسرائيلي وإماراتي.
رقم : 888032
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