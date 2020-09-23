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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 21:32

اللواء سلامي يرعى افتتاح مقر استراتيجي للحرس على مضيق هرمز

اللواء سلامي يرعى افتتاح مقر استراتيجي للحرس على مضيق هرمز
وفي تصريحه على هامش مراسم الافتتاح تزامنا مع اليوم الثالث من اسبوع الدفاع المقدس ، قال العميد سلامي : ان مقر الشهيد راهبر يقع في واحدة من اكثر المناطق ستراتيجية، من حيث الدفاع والهجوم، في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

ولفت القائد العام للحرس الثوري، الى ان تدشين هذا المقر البحري يسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات الدفاع والهجوم والرصد بمنطقة الخليج الفارسي.

واكد اللواء سلامي : ان الهدف من انشاء مقر الشهيد راهبر البحري، يكمن في الاستشراف التام على دخول وخروج القطع البحرية القادمة من خارج المنطقة في مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان.

علما ان مراسم افتتاح مقر الشهيد راهبر لبحرية الحرس الثوري، اقيمت اليوم الاربعاء برعاية القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد القوة البحرية للحرس الثوري "العميد عليرضا تنكسيري"، وقائد المنطقة البحرية الاولى للحرس "العميد عباس غلامشاهي".
رقم : 888034
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