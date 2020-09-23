تصاعد التظاهرات ضد التطبيع.. السفارة الأمريكية بالبحرين تحذر مواطنيها

وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني حثت السفارة جميع مواطنيها على مراجعة خططهم للأمن الشخصي، والبقاء على دراية بمحيطهم، بما في ذلك الأحداث المحلية، والحفاظ على مستوى عال من اليقظة.



هذا التحذير جاء بعد أكثر من أسبوع على توقيع نظام آل خليفة لاتفاق العار مع الصهاينة وغليان الشارع البحراني، وانتشار حالة من الطوارئ غير المعلنة ولا سيما في محيط قاعدتها العسكرية في الجفير.



خطوة قد تثير التساؤل حول الهدف الذي ترمي إليه السفارة ولا سيما أنها قدمت حزمة من الإجراءات للأمريكيين الموجودين في المنامة حاليًا للحفاظ على سلامتهم، ومنها الابتعاد عن الأضواء، والبقاء متيقظين في المواقع التي يرتادها السياح، وتجنب الحشود والمظاهرات، والحصول على وثائق السفر محدثة، ويمكن الوصول إليها بسهولة- بحسب بيانها.