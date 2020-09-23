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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 22:02

دمشق تكشف محاولات فبركة مسرحية كيميائية جديدة في إدلب

دمشق تكشف محاولات فبركة مسرحية كيميائية جديدة في إدلب
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: قام إرهابيو ما تسمى "هيئة تحرير الشام" بالتنسيق مع جماعة "الخوذ البيضاء" الإرهابية وبدعم من مشغليهم الغربيين خلال الأيام القليلة الماضية بإحضار 2 طن من المواد الكيميائية وخزنوها في بلدة تقع جنوب غرب إدلب حيث يخطط هؤلاء الإرهابيون بالتنسيق مع أجهزة المخابرات التركية للقيام بفبركة مسرحية يتم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في أقرب وقت ممكن بهدف اتهام الجيش العربي السوري وحلفائه بها.

وأضاف المصدر ان في الوقت الذي تدين فيه سوريا بأشد العبارات مثل هذه الجرائم البشعة فإنها تدعو الدول الداعمة لهؤلاء الإرهابيين إلى التوقف عن هذه الألاعيب التي لم يكن ضحاياها سوى المدنيين السوريين الأبرياء وعدم الإقدام على تنفيذ هذه الجريمة الدموية الجديدة وستحمل الجمهورية العربية السورية الدول الداعمة لهؤلاء الإرهابيين وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وتركيا مسؤولية استخدام هذه المواد السامة وقتل المدنيين الأبرياء دون أي رادع أخلاقي.

وأوضح المصدر أن الجمهورية العربية السورية أكدت أنها لم تستخدم هذه الأسلحة سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلاً وتشدد في الوقت نفسه على أن مثل هذه الجرائم المكشوفة المتكررة لن تثنيها عن استمرار حربها في مكافحة الإرهاب حتى تعيد الأمن والأمان لشعبها على كامل تراب سوريا.
رقم : 888042
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