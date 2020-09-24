تبون: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس حق غير قابل للمساومة

وقال تبون، في كلمة ألقاها ،أمس الأربعاء، عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القضية الفلسطينية "تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة، بل أم القضايا".



وجدد تبون دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب الرئيس الجزائري عن قناعته بأن تسوية القضية الفلسطينية تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.



وسبق أن قال تبون إن القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أن بلاده لن تشارك ولن تبارك الهرولة إلى التطبيع، وذلك على خلفية إبرام الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر، اتفاقي تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بوساطة ودعم الولايات المتحدة.



ورحبت حركة حماس الفلسطينية، بموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرافض لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإالاحتلال.