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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 08:46

فرقاء ليبيا يبحثون آليات شغل المناصب السيادية

فرقاء ليبيا يبحثون آليات شغل المناصب السيادية
واستضافت المملكة، بين الخميس والأحد الماضيين، جلسات حوار بين وفدين للمجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرقا)، الداعم لقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

وأضاف عضو المجلس، الذي طلب عدم نشر اسمه، وفق وكالة الأناضول التركية، أن "أعضاء لجنة الحوار، الممثلين للمجلس الأعلى للدولة الليبي، سيغادرون العاصمة طرابلس الجمعة، متوجهين نحو المغرب".

وتابع بأن "أعضاء لجنة الحوار سيناقشون، خلال المفاوضات، آليات اختيار من يتقلد المناصب السيادية".

وأردف: "من المتوقع أن تتم مناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل".

وأوضح المصدر أنه "في حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي، سيتوجه أعضاء لجنة الحوار كل إلى قاعدته؛ للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وزاد بأن "أعضاء لجنة الحوار تجاوزوا في جلساتهم السابقة أغلب الصعوبات التي قد تعيق المفاوضات، ومن المرجح جدا أن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد خلال الأيام القادمة".

‎وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعلن الخميس عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
رقم : 888084
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