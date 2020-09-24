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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 08:53

الكاظمي يجتمع اليوم بالقيادات السياسية لبحث 4 ملفات مهمة

الكاظمي يجتمع اليوم بالقيادات السياسية لبحث 4 ملفات مهمة
وذكرت مصادر ان الاجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم لبحث ملفات الانتخابات والموازنة المالية وقضية سحب موازنة 2020 من البرلمان والمحكمة الاتحادية واستهداف البعثات الدبلوماسية وقوات مايسمى بـ"التحالف الدولي".

يذكر ان هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع الرئاسات الثلاث والقضاء ومعظم قادة الكتل السياسية يوم الأثنين في القصر الحكومي ببغداد، "وجرى خلاله نقاشا صريحا وشاملا حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وأهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان نزاهتها ولزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، وضرورة الإسراع في تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية".

وتتكرر الهجمات على ارتال عسكرية تعود الى "التحالف الدولي"، اضافة الى اطلاق صواريخ تستهدف السفارة الامريكية، وكان البرلمان العراقي قد اصدر في 5 يناير 2020 قرارا يلزم الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وهو ما تمتنع عنه القوات الامريكية الى الان.
رقم : 888090
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