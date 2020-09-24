ترودو يحذر: موجة كورونا الثانية بدأت والأسوأ قادم

وقال ترودو ،في خطاب أمس الأربعاء، إن الموجة الثانية في ولاياتنا الكبرى ليست بصدد البدء، بل قد بدأت بالفعل، ونحن على أعتاب الخريف الذي قد يكون أسوأ بكثير من الربيع.



وناشد ترودو المواطنين لاتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتلقيح ضد الإنفلونزا هذا الخريف وتحميل التطبيق للإنذار بوجود أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس على مقربة من مستخدم التطبيق.



وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن قناعته بأن الكنديين سيتمكنون من السيطرة على الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير الوضع الحالي، ولكن تصرفات الناس الآن ستؤثر على الوضع الوبائي الذي سيكون بعد فترة.



وسجلت كندا في الفترة الأخيرة قفزة في إصابات كورونا من نحو 300 حالة جديدة يوميا في منتصف أغسطس إلى 1248 يوم الثلاثاء الماضي.



ودعت كبيرة الأطباء الكنديين تيريزا تام لتكثيف الجهود لمنع انتشار الفيروس، وإلا سيكون هناك ارتفاع كبير في الإصابات، مما سيتطلب فرض إجراءات الإغلاق من جديد.



وكان قد أعلن ترودو، بداية شهر سبتمبر، أن كندا وافقت على شراء قرابة 190 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.



وبان كندا ستستمر في التفاوض من أجل توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من شركات المستحضرات الطبية الرائدة لضمان الإمداد باللقاحات المحتملة.