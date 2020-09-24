الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 08:56

ترودو يحذر: موجة كورونا الثانية بدأت والأسوأ قادم

ترودو يحذر: موجة كورونا الثانية بدأت والأسوأ قادم
وقال ترودو ،في خطاب أمس الأربعاء، إن الموجة الثانية في ولاياتنا الكبرى ليست بصدد البدء، بل قد بدأت بالفعل، ونحن على أعتاب الخريف الذي قد يكون أسوأ بكثير من الربيع.

وناشد ترودو المواطنين لاتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتلقيح ضد الإنفلونزا هذا الخريف وتحميل التطبيق للإنذار بوجود أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس على مقربة من مستخدم التطبيق.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن قناعته بأن الكنديين سيتمكنون من السيطرة على الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير الوضع الحالي، ولكن تصرفات الناس الآن ستؤثر على الوضع الوبائي الذي سيكون بعد فترة.

وسجلت كندا في الفترة الأخيرة قفزة في إصابات كورونا من نحو 300 حالة جديدة يوميا في منتصف أغسطس إلى 1248 يوم الثلاثاء الماضي.

ودعت كبيرة الأطباء الكنديين تيريزا تام لتكثيف الجهود لمنع انتشار الفيروس، وإلا سيكون هناك ارتفاع كبير في الإصابات، مما سيتطلب فرض إجراءات الإغلاق من جديد.

وكان قد أعلن ترودو، بداية شهر سبتمبر، أن كندا وافقت على شراء قرابة 190 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وبان كندا ستستمر في التفاوض من أجل توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من شركات المستحضرات الطبية الرائدة لضمان الإمداد باللقاحات المحتملة.
رقم : 888091
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
23 أيلول 2020
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
23 أيلول 2020
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
23 أيلول 2020
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
22 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس