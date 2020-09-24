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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 09:00

ظريف: روسيا والصين لعبتا دورًا رائدا ضد انتهاكات اميركا

ظريف: روسيا والصين لعبتا دورًا رائدا ضد انتهاكات اميركا
و قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف للصحفيين ،مساء امس الأربعاء، لدى وصوله إلى موسكو بشأن زيارته والتطورات الأخيرة ، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي وقال انه فيما يتعلق بالاتفاق النووي ، اتخذت الحكومة الروسية وممثليتها في الأمم المتحدة ووزارة الخارجية أفضل موقف إلى جانب الصين في مجلس الأمن خلال هذه الأشهر الصعبة ، ولعبتا دورًا رائدًا في مواجهة انتهاكات اميركا للقانون .

وأضاف ظريف: "كان هناك تنسيق وثيق للغاية بيننا وهذه زيارتي الثالثة إلى موسكو خلال كورونا مما سمح لنا بالبقاء على اتصال وثيق مع نظرائنا الروس والتنسيق معهم".

كما الوزير الايراني "لدينا أيضا مشاكل جادة في المنطقة. لا تزال القضية السورية بحاجة إلى تعاون بين إيران وروسيا باعتبارها معضلة كما تحتاج إلى التنسيق مع جيراننا ، بما في ذلك تركيا ، في اطار عملية استانا على شكل عتبة ، وهذه واحدة من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة .

وأشار ظريف إلى قضية أفغانستان نظرا الى بدء محادثات السلام بين طالبان والحكومة والفصائل الأفغانية ، وأضاف: "بالنظر إلى المواقف الصعبة لطالبان والموقف السيئ للغاية للأمريكيين في المنطقة ، فإن أفغانستان قضية أخرى تحتاج إلى تنسيق".

وقال ظريف ان العلاقات الثنائية ايضا ورغم العلاقات الجيدة للغاية ، لكننا نحتاج دائمًا إلى مراجعة آخر التطورات في العلاقات الثنائية مع الأصدقاء الروس ، لذا فإن هذه القضايا الثلاث أو الأربع ستكون القضايا الرئيسية التي سيتم بحثها غدًا.

وإشار وزير الخارجية الايراني إلى اخبار يجري تناقلها تفيد بأن الحكومة الفرنسية طلبت منه مناقشة القضية اللبنانية مع روسيا.وقال ان بعض الأخبار التي أسمعها مضحكة بالنسبة لي ايضا ، لا ان مثل هذا الشئ غير صحيح ، وقد نتحدث عن لبنان مع أصدقائنا الروس ، لكن هذا ليس أولوية على جدول أعمالنا ، ولا أعتقد أنني تحدثت مع الفرنسيين عن لبنان منذ زيارتي لبيروت حتى اليوم.
رقم : 888092
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