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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 09:03

مادورو يدعو دول العالم للتحرك ضد عقوبات واشنطن

مادورو يدعو دول العالم للتحرك ضد عقوبات واشنطن
وقال مادورو في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء: "يجب أن نطالب بوقف جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وكل ما يسمى بالعقوبات، وأن نطالبهم أيضا بأن يسمحوا لشعوبنا بممارسة حقوقهم".

من جهة أخرى، وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو خطابا آخر إلى نحو 30 دولة اعترفت به كـ "رئيس مؤقت" لفنزويلا، دعا فيه المجتمع الدولي إلى "عمل حازم" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو: "أدعو ممثلي الدول الأعضاء... إلى دراسة استراتيجية تشمل عدة سيناريوهات لما بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية" بشأن الوضع في فنزويلا".

يذكر أن الولايات المتحدة ومعظم دول جوار فنزويلا، بالإضافة إلى عدد من الدول الغربية اعترفت بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في يناير 2019.

ومنذ ذلك الحين شددت الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة الفنزويلية وكبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس البلاد مادورو، الذي تتهمه واشنطن بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد واغتصاب السلطة وتجارة المخدرات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من حلفاء فنزويلا، بما فيها نيكاراغوا وكوبا وغيرهما.
رقم : 888093
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