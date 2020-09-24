الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 09:37

الخارجية اليمنية تدين بيان واشنطن بشأن مطار صنعاء

الخارجية اليمنية تدين بيان واشنطن بشأن مطار صنعاء
وأوضح المصدر أن بيان الخارجية الأمريكية، تجاهل أن تحالف العدوان السعودي ـ الإماراتي المدعوم من الإدارة الأمريكية، هو من أغلق مطار صنعاء الدولي أمام اليمنيين وكل الرحلات التجارية والمدنية منذ أغسطس 2016، ما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من المرضى وتقطع السبل بالطلاب والعائدين من خارج اليمن ورجال الأعمال وغيرهم.

وأشار إلى تجاهل البيان الأمريكي، أن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية، هو نتيجة مباشرة لانعدام المشتقات النفطية اللازمة للمطار بسبب استمرار احتجاز تحالف العدوان ومواليه لسفن المشتقات النفطية ومنع دخولها لميناء الحديدة، ما يهدد بتوقف كافة القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة والاتصالات والمياه وارتفاع تكاليف النقل والذي بدوره أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ودعا المصدر الإدارة الأمريكية إلى النظر بواقعية لمجريات الأحداث على الساحة اليمنية وترك المغالطات جانباً، موضحاً أن حكومة الإنقاذ هي أول من حذر من تداعيات وضع الخزان النفطي العائم صافر منذ عامين، وأكدت أهمية الحاجة لإجراء تقييم وصيانة في كل تواصل تم مع الأمم المتحدة.

وأكد المصدر أن السلطات في صنعاء ما تزال متعاونة من أجل إجراء عملية التقييم والصيانة في أسرع وقت لتلافي أي مخاطر محتملة بسبب موقف دول العدوان وإصرارها على عدم تنفيذ أعمال الصيانة في أوقاتها خلال العدوان.

وجدد المصدر الدعوة للإدارة الأمريكية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الذي يفترض بها رعاية وتهيئة أجواء السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم ووقف الدعم الأمريكي لتحالف العدوان وإنهاء سلوك الجري وراء سياسة المصالح التي تنتهجها الإدارة الأمريكية حاليا.

ولفت المصدر إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والتهيئة للدخول في مفاوضات سياسية سلمية تخدم الشعب اليمني وتحفظ لليمن سيادته ووحدة أراضيه.
رقم : 888103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
23 أيلول 2020
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
23 أيلول 2020
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
23 أيلول 2020
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
22 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس