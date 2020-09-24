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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 10:33

سوريا.. نواب يطالبون الوزراء بتصريحات ‘‘غير استفزازية‘‘

سوريا.. نواب يطالبون الوزراء بتصريحات ‘‘غير استفزازية‘‘
وخلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس الشعب، قال النائب "علي الشيخ": " أقترح إعادة صياغة للبيان الحكومي، فهو خطة عمل الحكومة ويحتاج إلى برنامج تنفيذي بأخذ الأولويات وفق الإمكانيات".

وأضاف الشيخ أنه إن لم تكن هناك معايير للضبط فالحكومة تقول ما تشاء، ونحن نقول ما نشاء، ثم تنتهي الجلسة ومن حق المواطن أن "يسب علينا".

وفي مداخلته، طالب النائب "مصطفى خير بك" بإلغاء بيع الخبز على البطاقة الذكية وأرجو إلغاء بيع الخبز على البطاقة الذكية".

وتابع قائلاً خيربك: " إذا كانت الحكومة غير قادرة على زيادة الرواتب، نطالبها بضبط الأسواق بكل جدية".

ومن جهته، طالب النائب "طوني حنا" بتوجيه الوزراء بعدم إعطاء تصريحات استفزازية قائلاً: " نطالب رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الوزراء بعدم إعطاء تصريحات أو الظهور بصور استفزازية، مثل وزير التربية، حينما أظهر في بداية العام الدراسي في أحد المدارس، بأن كل طالب يجلس في مقعد، بينما الواقع غير ذلك".

وتابع النائب حنا: "كذلك تصريح مدير المطبوعات المدرسية، بأن لكل طالب ثلاثة كتب فقط مستعملة، بينما الواقع غير ذلك".

هذا وكان مجلس الشعب قد عقد جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث، وتم فيها مناقشة البيان الوزاري لأربعة أيام متتالية.
رقم : 888115
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