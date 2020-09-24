النقد الدولي يقر برامج الإصلاحات الإقتصادية بالسودان

وقالت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل.



وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.



وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ان بلاده قد نفذت جميع الشروط الامريكية لشطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.



وقد أشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك "لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق"، وذلك في وقت ساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولى السلطة عام 1989.