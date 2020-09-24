الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 11:07

ملفات شائكة بانتظار مرشحي الرئاسة الأمريكية

ملفات شائكة بانتظار مرشحي الرئاسة الأمريكية
بحذر يقترب الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الاميركية جو بايدن ،من موعد اول مناظرة مباشرة، ومعها ستحضر ملفات ستة من بينها جائحة كورونا والاقتصاد والقضايا العرقية والعنف.

المناظرة التي ينتظرها الديمقراطيون والجمهوريون على حد السواء، ستجري في مدينة كليفلاند بولاية اوهايو، وهي الولاية المتارجحة التي سترجح مع غيرها من الولايات المتارجحة بين الحزبين كفة من سيفوز في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر ويدخل البيت الابيض.

والمناظرة الاولى المرتقبة ووفق احدث استطلاعات للرأي فإن بايدن يتقدم على ترامب في نوايا التصويت.

لعل ابرز الملفات التي يمكن ان تحشر ترامب في تلك المناظرة، تعاطي الادارة الاميركية الفاشل مع ازمة كورونا وقد تخطت اعداد الوفيات حاجز المائتي الف شخص وملايين المصابين، بينما الرئيس ترامب لا يزال يصر على عدم جدوى ارتداء الكمامة.

كما ان عنف الشرطة والتمييز العنصري المتفاقم بقوة في الولايات المتحدة ربما يكون احد اهم الملفات التي قد تغير رأي الناخبين في الولايات المتارجحة.

وضمن السباق الى البيت الابيض يعمل ترامب على رفع شعبيته تارة بحروبه التجارية مع الصين، واخرى عبر سياسة العداء القصوى لايران ومواقفه من الاتفاقيات الدولية والهجرة كما والقضايا الداخلية في بلاده.

وكان بايدن قد حصل في آب الماضي على ترشيح الحزب الديمقراطي رسميا لتمثيله في سباق التنافس للفوز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة، بعد تصويت غالبية المندوبين الديمقراطيين في مؤتمر الحزب الوطني العام الذي جرت وقائعه افتراضيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

استطلاعات الرأي تضع بايدن في مقدمة الرئيس ترامب بنحو خمس إلى عشر نقاط في السباق إلى البيت الأبيض لكن الانتخابات لا تزال بعيدة وستكون هناك بالتأكيد العديد من المعارك المريرة والشرسة بين الرجلين مسرحها القضايا الخلافية العديدة التي تشهدها الساحة السياسية الاميركية .
رقم : 888126
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
23 أيلول 2020
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
23 أيلول 2020
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
23 أيلول 2020
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
22 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس