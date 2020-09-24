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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 11:13

تجمع العلماء: مبادرة الحريري بدعة حديثة

تجمع العلماء: مبادرة الحريري بدعة حديثة
وأكد التجمع “أن تمثيل القوى السياسية في الحكومة المقبلة أمر ضروري، وان تعيين من يمثلهم في الحكومة يجب أن يكون بموافقتهم كي يؤمنوا الدعم اللازم لها، ونؤكد ضرورة أن تسند وزارة المالية إلى شخصية شيعية تحظى بموافقة رئيس الحكومة المكلف، وتختار من قبل الثنائي الشيعي وذلك للحفاظ على الميثاقية والمشاركة في الحكم والإدارة”.

واذ شكر المبادرة الفرنسية، اكد التجمع “أننا لا نريد من تدخلها أن يتحول إلى فرض إملاءات على القوى السياسية”.

من جهة ثانية، استنكر تجمع العلماء المسلمين “قيام العدو الصهيوني بالتسبب بإحراق أكثر من 40 دونما من أشجار السنديان والصنوبر في منطقة اللبونة”، معتبرا “أن هذا الأمر يجب أن يقابل برد حاسم ومن نوعه”.

وعن انفجار المرفأ اكد التجمع “ضرورة أن يصدر التقرير وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك وتعديل صيغة إدارة المرفأ”.
رقم : 888129
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