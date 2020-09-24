الرئيس عون يترأس اجتماعا أمنيا في حضور دياب

بيروت (اسلام تايمز) - يترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اجتماعا أمنيا، في حضور رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، وقادة الأجهزة الأمنية.