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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 11:40
الرئيس عون يترأس اجتماعا أمنيا في حضور دياب
ويخصص الاجتماع لتقييم الوضع الأمني عموما، بالإضافة إلى حركة المراكب على الشاطئ اللبناني ومحاولات القيام بنقل أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
888132
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