الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 12:08

ذكرى شهادة الامام الحسن المجتبى(ع)

ذكرى شهادة الامام الحسن المجتبى(ع)
فُجِعَ البـَدرُ والنُجومُ بَـواكِ
والسَّـما تندُبُ الإمامَ الزاكي
وعُيونُ البِقاعِ تنزِفُ حُـزناً
إذْ قضى السبطُ بالأليمِ العِكاكِ 1
وانزوى الناصرُ الأصيلُ عُزوفاً
وتناءَتْ جمـاعةُ الإدراكِ
وتخلّتْ عنِ الإمامِ المُفَدَّى
واستهانتَ بمنهَـجِ النُسّـاكِ
واستطابتْ دُنيـا الملوكِ عبيداً
واستلذَّتْ مـوائدَ المُـلّاكِ
تركُوا الطُاهرَ الوَصيَّ فِـراراً
وأَدانُوا بالدرهمِ الصَـكّـاكِ
وعنِ المجتبى تَـولَّـوا خِـذالاً
فأبَى السِّـبطُ ذِلَّـةً بِاندِكـاكِ 2
جاهَـدَ الغدرَ والرزايا وَعادى
كلَّ بَغْيٍ مُستكبـرٍ سَـفّاكِ
فهو البأسِ والصمودُ إماماً
رابطَ الجأشِ قائداً ذا اشتِـباكِ
رجُلَ الحزمِ فارساً لا يُجارى
فهـوَ شبلُ الكرّارِ والضَحّاكِ
وابنُ طه الأمينِ قلبُ السرايا
ومبيـرُ الأوثـانِ والإشراكِ
عاهَدَ اللهَ أنْ يصُونَ البقايا
مِنْ بَني الخيرِ والنُهى الأَحناكِ
وارتضى الصلحَ شامخاً ومُبِيناً
مَكـرَ وَغـدٍ ومُشـركٍ شـَكّاكِ
غِيلَ بالسُمِّ والجَفا والبلايا
وقـرينٍ غدا تَبيعَ النَّـواكِ 3
خانَ بعلاً هو الحميدُ خصالاً
يا لِـرزْءِ البحـارِ والأفلاكِ
ألِمِثـلُ الإمامِ تَسقي ذُعافـاً
كي تُلـبَّـى مـآرِبُ الأفّـاكِ
وهو المُجتبى الأثيرُ صِلاتٍ
وحليفُ السُجودِ جَمُّ البَواكي
وهو نُـورُ الهدى وغوثُ البرايا
وكريمٌ حبَا البَغيضَ الشاكي
وهي أخلاقُ أحمدِ الخيرِ نُبْـلاً
وخِصـالٌ مِن أُمَّـهاتٍ زَوَاكِ
يا رُبى روضةِ البقيعِ سلامٌ
هاج دمعي وإنَّ قلبي بَكاكِ
فبكِ الَّرحمةُ الكُثارُ بُدوراً
تهَبُ الفخـرَ سرمدياً نَراكِ
حسنُ المُجتبى وزينُ عبادٍ
والتُقى باقـرُ العُلومِ .. بَهاكِ
جعفرُ الصادقُ الرؤفُ سراجاً
لذوي اللُـبِّ والحَجـا ياعُلاكِ
وسلامٌ عليك زهراءَ طـه
كوثرُ الزهدِ والفِدا أبناكِ
وسلامٌ على الزكيِّ سِراجاً
شَعَّ بالطُهرِ في البقيعِ الباكي
__
1 - العِكاك = شديد الحر
2 - باندكاك : مع انهيار وانهدام
3 - النواك = الحُمق والبلاهة
رقم : 888137
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
23 أيلول 2020
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
23 أيلول 2020
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
23 أيلول 2020
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
22 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس