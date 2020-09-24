الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها

واضاف الرئیس روحانی خلال مراسم الاسبوع الـ 25 لافتتاح مشاریع بنیویة ووطنية التي اقيمت تحت شعار " التدبير والامل لتحقيق قفزة في الانتاج"، اضاف ان افتتاح هذه المشاريع يحظى ببالغ الاهمية مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الايراني الذي يعود تاريخه الى الاف سنة.



وصرح روحاني بان المرافق السياحية والمعالم التاريخية في ايران تسحر عيون من يزورها حيث يشهد العالم ان الشعب الايراني العظيم يتمتع بحضارة عريقة يعود تاريخها الى سبعة الاف سنة.



واضاف الرئيس الايراني ان عدد السياح ازداد خلال سبع سنوات من عمر حكومته من اربعة ملايين الى ثمانية ملايين سائح .



وفي جانب اخر من تصريحاته قال الرئيس روحاني ان الانتصارات التي حققتها السيدات الايرانيات في مجال الرياضة تبعث على الفخر قائلا ان ما حققته النساء الايرانيات من الانتصارات تفند المزاعم المغرضة لايران لان الاسلام هو دين الحرية الذي يفسح المجال امام الجميع ليدخل الساحة ويشارك في الانشطة الاجتماعية في اطار الالتزام بالقيم الاخلاقية في الاسلام.



واضاف ان الایرانیات یشارکن فی مختلف الساحات السیاسیة والاجتماعية و الرياضية كما لها مشاركة قوية في الانتخابات والمناسبات الوطنية والثورية جنبا الى جنب الرجال.

ورعى رئيس الجمهورية صباح اليوم الخميس مراسم افتتاح مشاريع بنيوية و وطنية في البلاد في مختلف القطاعات الثقافية والسياحية والصناعات اليدوية والرياضة وذلك عبر تقنية الفيديو كنفرانس.



وبدأت مراسم الاسبوع الـ 25 لافتتاح المشاريع البنيوية والوطنية في البلاد برعاية الرئيس روحاني عبر تقنیة الفيديو كنفرانس لتدشين عدد من المشاريع السياحية و الرياضية في العاصمة طهران ومحافظة فارس (جنوب) وأذربايجان الشرقية واردبيل (شمال غرب) ومازندران (شمال) وكرمان ( جنوب) الى جانب 26 مشروعا في محافظة جيلان (شمال) وخمسة مشاريع في محافظة يزد (وسط).