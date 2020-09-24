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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 14:10

الصحة بغزة: المختبر المركزي لكورونا يفقد نصف قدرته على الفحوصات

الصحة بغزة: المختبر المركزي لكورونا يفقد نصف قدرته على الفحوصات
واكدت الوزارة في بيان لها، أن المختبر المركزي يعمل الآن بالجهاز الأساسي بعدما وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية.

وقالت: "إن انخفاض مستوى قدرة المختبر المركزي على فحص فيروس كوفيد19 سيؤثر على جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع".

وطالبت الوزارة كافة الجهات بتدارك خطورة نفاد مواد المخبرية في المختبر المركزي قبل توقفه تماماً عن فحص فيروس كورونا.

ووفق معطيات وزارة الصحة بغزة، فقط بلغت حصيلة الإصابات بكورونا، 2518، منها 1763 حالات نشطة، فيما تعافي 738 حالة، وسجل وفاة 17 حالة.

ويعاني القطاع، من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006.
رقم : 888148
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