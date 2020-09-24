حماس وفتح: الإعلان الرسمي عن التوافق بمؤتمر للأمناء العامین قريبًا

وفي بيان مشترك باختتام "حوارات تركيا"، أشارت الحركتان إلى أنه سيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية رئيس السلطة محمود عباس على أن لا يتجاوز الأول من أكتوبر؛ بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.



وقالتا: إن حوارات تركيا تركزت حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامين الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت.



وتقدم وفدا حماس وفتح ب"الشكر الجزيل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللأخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة".



كما شكر الوفدان قيادة الحركتين على الاسناد والعمل الدؤوب لإنجاح اللقاء.



وأكدت الحركتان على العهد والالتزام ل"شعبنا في كل مكان بالعمل المشترك والموحد على الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلاً في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



وبدأت اجتماعات وفدي الحركتين اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي.



وترأس وفد حركة "فتح" أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، فيما ترأس وفد حركة حماس نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.