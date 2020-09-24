آخر احصائيات كورونا في سوريا

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 3924 شفيت منها 998 وتوفيت 181 حالة.



توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم امس الأربعاء ٢٣ أيلول ٢٠٢٠.

الإصابات:



١٠ في حلب

٧ في دمشق

٦ في ريف دمشق

٦ في درعا

٥ في اللاذقية

٥ في حمص

٤ في الحسكة

٣ في طرطوس

١ في القنيطرة



حالات الوفاة:



١ في حلب

١ في حمص

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٣ في حمص

٣ في طرطوس

٢ في حماه

٢ في حلب

٢ في اللاذقية

٢ في دمشق

١ في القنيطرة



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.