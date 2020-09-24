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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 15:58

المؤامرات على المقاومة اللبنانية ستفشل وتبقى المقاومة

المؤامرات على المقاومة اللبنانية ستفشل وتبقى المقاومة
وأضاف:العيلاني اليوم الخميس في تصريح له أن كل حاكم عربي أو لبناني يقيم في الخارج طارىء على العمل السياسي يطمح لأن يجد له مكانًا على الساحة السياسية بل وكل من يطالب بنزع سلاح المقاومة إنما هو يقدم خدمة للعدو الصهيوني ويريد إضعاف لبنان لأنه كما بات معلومًا للجميع أن سلاح المقاومة قوة للبنان، كيف لا وهو الذي نقل لبنان من موقع الضعف الى موقع القوة.

وتابع: ربما البعض نسي أو تناسى ما حصل في تموز ٢٠٠٦ عندما شن العدو الصهيوني عدوانًا على لبنان محاولاً القضاء على المقاومة لكنه انهزم وفشل وانتصرت المقاومة.
وختم الشيخ العيلاني بالقول: واهمٌ كل يفكر بنزع سلاح المقاومة، والمؤامرات على المقاومة وسلاحها ستفشل وستبقى المقاومة شاء من شاء وأبى من أبى .
رقم : 888170
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