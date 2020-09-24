واشنطن ستعلن خلال يومين تطبيع دولة عربية أخرى مع ‘‘إسرائيل‘‘

وذكرت كرافت في تصريحات لقناة "العربية" بالإنجليزية، أن "الولايات المتحدة تخطط لانضمام المزيد من الدول العربية، سنعلن عنها قريبا"، مضيفة أن "دولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق في غضون يوم أو يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها".



وقالت كرافت إن "الأمريكيين يأملون في أن توقع السعودية اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي".



وتشير وسائل الإعلام العبرية إلى "عمان والمغرب والسودان" كدول محتملة مرشحة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي ترعاها الولايات المتحدة.



وذكر موقع "واللا" العبري، أن المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في أبو ظبي بين الولايات المتحدة والسودان، بشأن إمكانية إبرام اتفاقية تطبيع مع "إسرائيل"، انتهت دون تحقيق انفراجة.



وأوضح الموقع، أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين، يتمحور حول نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية التي ستقدمها واشنطن للسودان في إطار عملية التطبيع.



وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المستقبلي يعتمد على امتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان، والتي تشمل بشكل أساسي المساعدة الاقتصادية المكثفة وإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.