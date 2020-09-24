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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 17:40

عون يدعو الى معالجة الخروج غير الشرعي من لبنان عبر البحر

عون يدعو الى معالجة الخروج غير الشرعي من لبنان عبر البحر
و شدد عون اليوم الخميس خلال الإجتماع الأمني في قصر ​بعبدا ، ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع الى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية مما تسبب بحوادث مؤلمة في عرض البحر اسفرت عن مآس عائلية.

كما دعا ​الرئيس اللبناني​ الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

وتقرّر خلال الاجتماع تكليف ​المديرية العامة للأمن العام​ التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد ​المهاجرين​، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.
رقم : 888194
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