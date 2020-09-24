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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 17:42

عدد ضحايا كورونا في إيران یتجاوز 25 الف شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران یتجاوز 25 الف شخصا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل3521 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 436 الفا و 319 حالة لغاية الان بينهم 3957 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 367 الفا و829 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 175 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و15 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و854 الفا و827 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 888196
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