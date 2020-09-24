خطيب زادة: ترامب خطب في الجمعية العامة وكأنه في تجمع انتخابي

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء حول خطاب الرئيس الاميركي في الاجتماع الـ 75 للجمعية العامة للامم المتحدة: ان الرئيس الاميركي اخطأ مرة اخرى حينما تصور منبر "الامم المتحدة" بانه منبر "الولايات المتحدة".



واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لقد خطب (ترامب) في الجمعية العامة للامم المتحدة وكأنه يخطب في تجمع انتخابي.



واعتبر خطيب زادة خطاب ترامب في الجمعية العامة بانه تضمّن اشادة بسياسات "اميركا فقط" الفاشلة وتوجيه الاتهامات للاخرين بسبب الازمات التي اختلقتها هي نفسها؛ بدءا من الادارة الكارثية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى تاجيج التوترات على الساحة الدولية.