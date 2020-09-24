الاحتلال يطلق عدة قذائف باتجاه خراج بلدة شبعا

وقالت معلومات امنية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اقدم على اطلاق عدة قذائف مدفعية باتجاه خراج بلدة شبعا حيث سمع سكان قرى ​العرقوب​ المتاخمة لل​مزارع شبعا​.



واضافت المعلومات انه سجل منذ ساعات الصباح سقوط حوالي 25 ​قذيفة​ مدفعية من عيار 155 ملم أطلقها جيش الاحتلال الاسرائيليي من مرابضه الخلفية في منطقة الزاعورية داخل مرتفعات ​الجولان المحتل ​ باتجاه الاحراج المكتضة داخل مزارع شبعا"، مشيرا الى ان "أصوات الانفجارات كان يتردد صداها في قرى العرقوب ليتبين لاحقا أنها ناجمة عن مناورة عسكرية ينفذها جيش الاحتلال ​ لليوم الثالث على التوالي في المنطقة وذلك في ظل تحليق للطيران المروحي المعادي.