الاحتلال يطلق عدة قذائف باتجاه خراج بلدة شبعا

وقالت معلومات امنية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اقدم على اطلاق عدة قذائف مدفعية باتجاه خراج بلدة شبعا حيث سمع سكان قرى العرقوب المتاخمة للمزارع شبعا.
واضافت المعلومات انه سجل منذ ساعات الصباح سقوط حوالي 25 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم أطلقها جيش الاحتلال الاسرائيليي من مرابضه الخلفية في منطقة الزاعورية داخل مرتفعات الجولان المحتل باتجاه الاحراج المكتضة داخل مزارع شبعا"، مشيرا الى ان "أصوات الانفجارات كان يتردد صداها في قرى العرقوب ليتبين لاحقا أنها ناجمة عن مناورة عسكرية ينفذها جيش الاحتلال لليوم الثالث على التوالي في المنطقة وذلك في ظل تحليق للطيران المروحي المعادي.