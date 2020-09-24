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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 20:30

اتفاق "فتح" و"حماس" على اجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي

اتفاق "فتح" و"حماس" على اجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي
وقال الرجوب في مقابلة صحفية مع تلفزيون فلسطين اليوم الخميس، "ننتظر دعوة الرئيس محمود عباس، للامناء العامين للفصائل الفلسطينية، لاقرار المبدأ، وتثبيت الآليات، ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية".

وأضاف: "اجرينا حوارا وطنيا استراتيجيا مكثفا في القنصلية الفلسطينية في اسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرا المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع".

وقال: "المرحلة الاولى جزء من المجلس الوطني، لما يتمتع به اعضاء المجلس التشريعي من عضوية اصيلة في المجلس الوطني، وهذا شكل نقلة في الحوار الوطني".

وأضاف: المطلوب عقد اجتماع خلال اسبوع للامناء العامين للاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية المرتكزة على مشروع الدولة ومشروع المقاومة الشعبية لمواجهة "صفقة القرن" والضم والتطبيع والاحتلال.

وشدد الرجوب على أن بناء الوحدة الوطنية هدف استراتيجي للاتفاق، وطريقنا هو الانتخابات، والعملية الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لبناء نظامنا السياسي.

ودعا شباب فلسطين إلى الالتفاف حول الجهد الذي يؤسس الى حياة ديمقراطية تتوفر فيها اسباب البيئة الايجابية في علاقتنا الداخلية ووحدتنا في مواجهة مخططات التصفية الاسرائيلية المدعومة أميركيا للقضية الفلسطينية، ومواجهة حالة الانهيار في النظام الرسمي العربي.
رقم : 888213
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