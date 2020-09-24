رضائي: امن واستقرار البلاد يعود الى تضحيات الشهداء

واشار رضائي لدى زيارته اليوم الخميس مدينة آبادان بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) مع مجموعة من قيادات ومقاتلي فترة الدفاع المقدس تزامنا مع مراسم اسبوع الدفاع المقدس (الذكرى السنوية للحرب التي فرضها نظام صدام على ايران، الى أن الكثير من شهداء الدفاع المقدس ولدوا في هذه المناطق التي وقعت فيها الحرب ومنها آبادان وخرمشهر وسطروا الكثير من الملاحم والتضحيات.



وقال رضائي: اننا في مرحلة الدفاع المقدس وفي ظل التوكل على الباري تعالى والقيادة الحكيمة للامام الخميني (رض) والوحدة والتلاحم بين جميع المقاتلين ومختلف شرائح الشعب تمكنا من توجيه صفعة قوية لصدام واعوانه وانصاره.