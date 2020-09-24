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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 20:44

انفجار مفخخة في ريف رأس العين شمال الحسكة

انفجار مفخخة في ريف رأس العين شمال الحسكة
من جهتها، أفادت مصادرنا، ان الحادث وقع في بلدة تل حلف التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع للنظام التركي بمحيط مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسلنا أن سيارة مفخخة كانت مركونة على طريق داخل القرية انفجرت مساء اليوم أثناء مرور حافلة تقل ركاباً مدنيين ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في المكان واحتراق الحافلة.

ورجحت المصادر ارتفاع عدد الضحايا لكون معظم الإصابات بين الركاب خطيرة.

وتشهد مدينة رأس العين المحتلة وريفها حالة من الفوضى والفلتان جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي والاقتتال بينهم ما يؤدي إلى وقوع قتلى في صفوفهم إضافة إلى استشهاد عدد من المدنيين جراء إقدام الإرهابيين على تفخيخ سيارات ودراجات وتفجيرها في أماكن عامة لتصفية إرهابيين منافسين لهم من مجموعات أخرى.
رقم : 888219
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