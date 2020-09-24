سجن جو البحريني.. وموجة امراض جديدة تفتك بالسجناء

وفي الايام الماضية افادت مصادرنا بازدياد حالات الاصابات في صفوف السجناء، وبالتزامن مع ذلك قامت إدارة سجن جو بنقل بعض المصابين من مبنى 4 إلى عزل خاص بمبنى 23، وفي الوقت ذاته علمنا من مصدر داخل السجن بأن السجناء المعزولين لا يتلقون العلاج اللازم، وبذلك يكون عزلهم بلا معنى سوى أن معاناتهم تتفاقم وظروفهم تزداد سوء.



وبحسب المصادر فإن الأمراض الجلدية تغزو اجساد السجناء السياسيينمن جديد وأن الإصابات كثيرة، بحيث أن المعزولين لا يشكلون ربع عدد المصابين.



وبرغم علم إدارة سجن جو بأن الأمراض الجلدية سريعة العدوى، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراءات جدية للسيطرة على المرض.



ويأتي ارتفاع اعداد الاصابات نتيجة الاهمال والظروف الغير صحية التي يعيشها السجناء ،ولكن هذه المرة فإن خطورة تلك الاصابات تأتي مضاعفة نتيجة انتشار وباء كورونا الذي يسجل موجه جديدة وشديدة في البحرين.



ويخشى السجناء من انتقال الوباء للسجن والتسبب بكارثة إنسانية غير محمودة العواقب. ويقول أحد السجناء “ إذا لم تتمكن الإدارة من التعامل مع الأمراض الجلدية والجرب، فكيف سيتعاملون مع حالات الإصابة بالوباء الفتاك لو لا قدر الله وانتقل إلى السجناء وانتشر كالنار في الهشيم بيننا.



وفي سياق منفصل قامت إدارة سجن جو بإجراءات مريبة في الآونة الأخيرة، حيث أخلت مبنى 1بالكامل وأعادت توزيع السجناء بين المباني. وهي اجراءات ينظر لها السجناء بشكل مريب ومقلق. وتتزامن تلك التحركات بفرض مزيد من الاجراءات التي تضيق الخناق على السجناء، من قبيل مضاعفة تسعيرة الاتصال الهاتفي الذي يجريه السجين لأهله بحيث ارتفعت التسعيرة للدقيقة الواحدة من 40 إلى 70 فلس للدقيقة الواحدة.

