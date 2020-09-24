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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 21:17

اللواء سلامي يضع حجر الأساس لبناء مصفاة نفطية

اللواء سلامي يضع حجر الأساس لبناء مصفاة نفطية
وسيتم بناء هذه المصفاة من قبل مقر خاتم الانبياء للبناء وبالاعتماد الكامل على الخبرة الوطنية وعلى بعد 18 كم شمال غرب مدينة بندر عباس ، بجوار أكبر مصفاة في إيران.

وقال اللواء حسين سلامي، خلال المراسم، ان مقر خاتم الأنبياء يقوم ببناء أكثر من 220 مشروعًا كبيرًا للبنى التحتية في البلاد واضاف ان بناء مصفاة نفط نجمة الخليج الفارسي (ستاره خليج فارس) ، التي استطاعت البلاد عبره أن توقف استيرادها البنزين وباقي المكثفات الغازية الاخرى تم انشاؤه بجهود مقر خاتم الأنبياء ، وستكون مصفاة النفط هذه إنجازًا قيمًا آخر في طريق الاكتفاء الذاتي واستقلال وطننا الإسلامي.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "ببناء مصفاة لتكرير النفط في بندر عباس ، سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد والاستقلال الاقتصادي".

وتابع: "مقر خاتم الأنبياء للبناء كان في طليعة المؤسسات التي استطاعت كسر الضغوط الاقتصادية والحظر المفروض على البلاد ، واليوم ومن خلال الاعتماد على طاقاته الشابة الملتزمة والثورية النابعة من صميم الشعب الإيراني، ستضاف صفحة ذهبية أخرى للسلسلة القيمة من الصناعات النفطية ".

بدوره صرح سعيد محمد ، قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء التابع للحرس الثوري، في المراسم أن بناء هذه المصفاة كان أحد المطالب الرئيسية لقائد الثورة الاسلامية ، مشيرًا إلى أن جميع مراحل تصميم وبناء هذه المصفاة محلية بالكامل وسيجري التعاون مع الحكومة حتى نتمكن من استخدام طاقاتنا الوطنية الكاملة لخدمة تعزيز اقتصاد بلدنا واستقلاله.
رقم : 888226
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