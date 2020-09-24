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الخميس 24 أيلول 2020 ساعة 21:21

عندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلال

عندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلال
واعتمد السيسي أمس الاربعاء سفيرة الاحتلال الجديدة لدى القاهرة، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ العلاقات بين الطرفين عقب اتفاق التطبيع الذي وقع عام 1979. وبعد عزف نشيد كيان الاحتلال الصهيوني بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية، قدمت السفيرة أميرة أورون أوراق اعتمادها، للسيسي من بين 15 سفيرًا جديدًا بالقاهرة.

ونشر بعض المغردين صورة للرئيس المصري اثناء تسلم اوراق اعتماد سفيرة كيان الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين ان السيسي خالف البروتوكول الرئاسي بسبب انحنائه للسفيرة الجديدة، ووصف بعض النشطاء السيسي بانه عميل الموساد.

وتوقع بعض النشطاء اعلان وفاة قناة السويس والطاقه، بسبب "التعاون الخليجي الإسرائيلي" واكتمال التطبيع بالربط البري لأوروبا والكهربائي للمطبعين.

من جهة أخرى توقع بعض المغردين أن تشهد مصر غداً الجمعة مظاهرات معارضة للسيسي وايضا مظاهرات مؤيدة للحكومة.

ودعا بعض المغردين المحتجين بقطع الطرق الرئيسية في القرى والمدن والمحافظات بداية من مساء الخميس لمنع خروج الحافلات التي تنقل الموظفين والعمال بالإجبار لتأييد السيسى في شارع المنصة بالقاهرة.

ونشر بعض النشطاء فيديوهات تظهر قيام جنود الأمن المركزي باطلاق الرصاص مباشرة على المتظاهرين أثناء فض المحتجين، مؤكين أن الأسلحة التي تم شراؤها باموال الشعب المصري، يتم توجيهها نحو صدورهم.

وطالب بعض المغردين الشعوب العربية لدعم الشعب المصري ضد السيسي.

عندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلالعندما يخالف السيسي البروتوكول الرئاسي أمام سفيرة الاحتلال
رقم : 888227
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