ايران تصدر 17 الف طن من السلع الى العراق

وقال محمد نجفيان في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" للانباء يوم امس الخميس انه تم خلال الاسبوع الجاري تصدير 16 الفا و 919 طنا من مختلف انواع السلع الايرانية ومنها المواد الانشائية والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الى العراق عبر منفذ جذابة (منفذ الشيب على الجانب العراقي).



واضاف نجفيان، ان 1142 شاحنة ايرانية نقلت هذه الكميات من السلع عبر منفذ جذابة.

واشار الى ان السلع المصدرة تم شحنها ونقلها من الحدود الى الداخل العراقي بواسطة 477 شاحنة عراقية وقال، ان السبب في اختلاف عدد الشاحنات الايرانية والعراقية يعود الى كيفية الشحن وطاقة الاستيعاب.



واشار الى قيود على توريد 29 سلعة زراعية عن طريق المنافذ الحدودية الجنوبية للعراق واضاف، انه لهذا السبب فان غالبية صادرات المحاصيل الزراعية عن طريق منفذ جذابة تشمل البصل والفاكهة.



واوضح بانه فضلا عن المواد الغذائية فقد تم كذلك خلال الفترة المذكورة تصدير منتوجات مثل الصحون الزجاجية والكريستال واوكسيد الحديد والموكت وبساط "الجليم" والمصنوعات البلاستيكية واليونوليت والغرانول والموبليات، الى العراق.