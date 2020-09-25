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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 08:25

نتنياهو يعترف بتأزم اوضاع "اسرائيل" بسبب جائحة كورونا

نتنياهو يعترف بتأزم اوضاع "اسرائيل" بسبب جائحة كورونا
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "نعيش ساعات طوارئ وطنية.. هي حرب كورونا".

وأضاف، أن "الخطوات المتخذة ليست سهلة، لكنها من أجل حماية حياة الجميع.. هناك ضوء في نهاية النفق".

وشدد على ضرورة أن يعي المواطنون أهمية الإغلاق الجديد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية الأسبوعين القادمين، في ظل زيادة الإصابات بالفيروس.

واتهم نتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد، بأنه "يعرض حياة المواطنين للخطر من خلال الدعوات لاستمرار المظاهرات".

واتخذت تل ابيب أمس الأربعاء، قرارا بفرض إغلاق شامل في "إسرائيل" اعتبارا من يوم غدا الجمعة ولمدة أسبوعين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد أن سجلت الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء عددا غير مسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لامست الـ7000 حالة.
رقم : 888284
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