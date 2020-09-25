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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 08:42

خائن الحرمين الشريفين يشعل تويتر

خائن الحرمين الشريفين يشعل تويتر
وفي وسم حمل عنوان #خائن_الحرمين_الشريفين غرد رواد تويتر من جمهور المقاومة مستهزئين بالكلمات الهزيلة التي اطلقها الملك سلمان منتقدين سياساته منذ استلامه الحكم في السعودية.

مغردون اشاروا الى الهزائم المتتالية التي منيت بها السعودية على الصعيدين العسكري والسياسي في عدوانها على اليمن. وآخرون انتقددوا حقوق الانسان السعودي والزج باصحاب الرأي من الدعاة والكتاب والمثقفين ورجال المقاومة الاسلامية في السجون.
خائن الحرمين الشريفين يشعل تويترسلمان والقضية الفلسطينية

"من يبيع قبلته الأولى حتما سيبيع قبلته الثانية" تغريدة برزت من مجموع آلاف التغريدات التي اطلقها رواد تويتر والتي هاجم من خلالها الغاضبون من عمليات التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية، منتقدين صمت السعودية التي تضم الحرمين الشريفين وتعتبر من أبرز الدول في العالم الاسلامي.
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طلب الملك السعودي بسحب سلاح المقاومة واجه تنديدات واسعة وغضب عارم من جمهور المقاومة واعتبروا هذه الدعوة بانها خطوة للقضاء على المقاومة التي تعتبر المتنفس الوحيد للأمة الاسلامية للدفاع عن القضايا الحقة كالقضية الفلسطينية والتصدي لسيناريو الاستعمار والاحتلالات الحديثة التي صارت سوريا واليمن ضحية لها.
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الملك سلمان في خطابه الذي اثار حفيظة الشارعين العربي والاسلامي وجمهور المقاومة لم يتطرق الى جريمة التطبيع الاماراتي البحريني مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب ومن هذا المنطلق اعتبر مغردو تويتر الخطاب تمهيدا للتطبيع السعودي مع كيان الاحتللال
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رقم : 888289
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