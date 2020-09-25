خائن الحرمين الشريفين يشعل تويتر

الرياض (اسلام تايمز )- يواصل جمهور المقاومة الاسلامية التعليق على كلمة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الجمعية العامة للامم المتحدة والتي هاجم فيها المقاومة وتحديدا حزب الله لبنان.