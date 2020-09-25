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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 10:45

توقعات بانضمام دولتين عربيتين للتطبيع الأسبوع المقبل

توقعات بانضمام دولتين عربيتين للتطبيع الأسبوع المقبل
وبحسب التقرير، فإن الدولتين هي السودان وسلطنة عمان، حيث تجريان محادثات متقدمة مع الاحتلال في الأيام الأخيرة، بوساطة ودعم مكثفين من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى إعلانات بشأن اتفاقيات التطبيع، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وتقول الصحيفة، إنه حدث انفراج كبير في الاتصالات بين "إسرائيل" وسلطنة عمان في الأيام الأخيرة، وتم الاتفاق على إصدار بيان حول تحقيق اتفاق التطبيع في القريب العاجل، مشيرة إلى أن إعلان الاتفاق سيكون هذا الأسبوع الوشيك، أو في حالة وجود صعوبات فنية، الأسبوع التالي.

أما السودان، فقد أكد مسؤولون كبار هناك، أنهم يفضلون المضي قدمًا في اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، بعد استبدال الحكومة الانتقالية في البلاد، بحكومة وبرلمان دائمين، إلا أن الأميركيين زادوا من ضغوطهم للمضي قدماً بالاتفاق الآن، وعدم الانتظار حتى ولادة حكومة سودانية دائمة.

وعلى صعيد ذي صلة، افادت "معاريف" ان مديريْ ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية رونن بيرتس ووزارة الخارجية الون اوشفيز، توجها الأربعاء الى المنامة، لبحث تفاصيل اتفاق التطبيع مع البحرين .

وفي وقت سابق تم التوقيع على اتفاق التطبيع رسميا بين الاحتلال والامارات والبحرين في البيت الابيض.
رقم : 888307
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