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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 10:53

البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه

البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
وقال الاميرال خانزادي في برنامج متلفز: نراقب أسطول البحرية الأميريكية الإرهابي منذ البداية، ومنذ اللحظة التي يفصلون فيها حبالهم عن الرصيف، تتم مراقبتهم على طول الطريق،حيث تقوم بحرية جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم بالطرق الخاصة التي تم تجهيزها بها بمراقبتها نقطة تلو الأخرى حتى دخول منطقة المحيط الهندي.

واضاف: في هذه المنطقة، تجرلاي عمليات الرصد بمزيد من العناية والاهتمام، وعادةً  لم تدخل آخر وحدة أميركية كبرى الى منطقة الخليج الفارسي في الأشهر العشرة الماضية، لأنهم كانوا قلقين للغاية بشأن الاقتراب من المنطقة، كما إنهم قلقون من أن سلوكهم سيواجه برد حاسم من قبل القوات المسلحة الايرانية.
رقم : 888312
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