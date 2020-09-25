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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 12:27
قوات الاحتلال تقتحم منزل اسير محرر غرب جنين
وقالت مصادر محلية: إن قوة من الاحتلال اقتحمت منزل عدنان يوسف مصطفى جرادات في السيلة، وفتشته، واستولت على مبلغ مالي.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال عاثوا خرابًا في المنزل خلال التفتيش الذي استمر ساعاتٍ قبل انسحابهم.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
888328
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