الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 12:27

قوات الاحتلال تقتحم منزل اسير محرر غرب جنين

قوات الاحتلال تقتحم منزل اسير محرر غرب جنين
وقالت مصادر محلية: إن قوة من الاحتلال اقتحمت منزل عدنان يوسف مصطفى جرادات في السيلة، وفتشته، واستولت على مبلغ مالي.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال عاثوا خرابًا في المنزل خلال التفتيش الذي استمر ساعاتٍ قبل انسحابهم.
رقم : 888328
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
25 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
25 أيلول 2020
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
24 أيلول 2020
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
24 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس