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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 12:29

السيسي على حافة الهاوية

السيسي على حافة الهاوية
الفقر والدمار وحكايات السجون المظمة وانتهاك حقوق الانسان وغيرها من الدوافع الاخرى حرّكت الشارع المصري للخروج صادحاً بصوت الحرية مدعوماً بصوت عربي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتخلص من حكم السيسي.
السيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةرواد تويتر نشروا مقاطع فيديو لقوات الشرطة المصرية تنتهك فيه المتظاهرين في محافظة الأقصر وأثار هذا المقطع غضب الشارع المصري واعاد له ذكريات الثورة التي اطلقها ضد نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك. منتقدين في الوقت ذاته القنوات التلفزيونية التي تغض النظر عن جرائم نظام السيسي والقنوات التي تدعم بطش نظام السيسي ضد المتظاهرين.
السيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةأبرز مطالب الشعب المصري في جمعة الغضب هي: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف دولي بدون مشاركة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وتعليق جميع القرارات التي اتخذها السيسي، وفي مقدمتها قانون "التصالح في مخالفات البناء"، ورد حقوق المصريين الذين تضرروا من "تهجيرهم" من منازلهم. وتعليق جميع قرارات زيادات أسعار السلع الإستراتيجية، ووسائل المواصلات، والمواد البترولية، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وعودتها للأسعار القديمة، وذلك لحين وجود سلطة جديدة منتخبة". و"الإفراج عن جميع المعتقلين، وتشكيل لجنة قانونية للبحث في القضية الجنائية التي تم تلفيقها للمواطنين المصريين".
السيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةالسيسي على حافة الهاويةوعبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، حيث استلم الحكم عسكريا سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بانقلاب عسكري اعتبروه بعض المصريين ثورة وتأييدا لمطالب شعبية.
رقم : 888329
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