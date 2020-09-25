قائد بالبحرية الصهيونية یؤكد التأهب على حدود لبنان

واشارت صحيفة ​جيروزاليم بوست​ الإسرائيلية عن قائد السرب، كفير رافيه، قوله إنّه لا يوجد شيء هادىء عند قيادة أسطول العمليات، لاسيما في ​الشمال​.



ونقلت الوسائل الاعلام اللبنانية اليوم الجمعة عن الصحيفة، أن رافيه ادعى أنّه تم مواجهة العديد من التحديات البحرية هذا العام، ولكن الأبرز بالنسبة لنا هو التأكد من بقاء ​القوات​ في حالة تأهب في جميع الأوقات، حتى عندما يبدو الجو هادئاً، مشدداً على أنّ حزب الله​ هو تهديدنا الرئيسي وعلينا أن نكون مستعدين دائمًا للانتقال من صفر إلى 100.



وتولى رافيه منصبه العام الماضي، قبل وقت قصير من إطلاق حزب الله" اللبناني ثلاثة ​صواريخ​ مضادة للدبابات باتجاه مواقع جيش الاحتلال على طول الحدود، ويبدو أنّه يخشى تكرر السيناريو نفسه في هذا العام.



وتستعد سلطات الاحتلال لهجوم محتمل من قبل حزب الله، بعد استشهاد أحد عناصره إثر غارة في ​سوريا​، يوليو الماضي.