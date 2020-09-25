الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 13:07

رئيس الوزراء اللبناني المكلف يستمهل عون لمزيد من المشاورات

رئيس الوزراء اللبناني المكلف يستمهل عون لمزيد من المشاورات
واشارت مصادر صحفية الى ان عجلة التأليف الحكومي الراكدة تحركت أمس بفعل مبادرة ​سعد الحريري​، غير المغضوب عليها هنا والمتحفظ عنها هناك، فكان لقاء بين الرئيس المكلف ​مصطفى اديب​ و"خليلَي" حركة "أمل" و"​حزب الله​" وُصفت أجواؤه بالايجابية وانتهى الى اتفاق على لقاء آخر خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وأعقبه ​اتصال​ميشال عون بأديب ودعاه الى لقاء يعقد بينهما ظهر اليوم في ​القصر الجمهوري​ من دون ان يعرف ما اذا كان الاجتماع الثاني بين الخليلين وبين الرئيس المكلف سيسبق هذا اللقاء.

وكان اللقاء بين اديب والخليلين قد دام ساعة، وجرى خلاله البحث في مصير الاستحقاق الحكومي في ضوء مبادرة الحريري. وبحسب احد المشاركين فيه كانت اجواؤه متابعة للبحث في افكار جديدة الى جانب استكمال البحث في افكار كانت قد طرحت في لقاءات سابقة بين الطرفين.

وعلمت المصادر انّ الاجواء كانت ايجابية لناحية انّ إسناد الحقيبة للثنائي الشيعي بات خارج النقاش، اما ما يتم البحث فيه حالياً فهو مَن هي الجهة التي ستسمّي الوزراء؟ الخليلان أبلغا الى اديب انهما سيقدمان له لائحة بالاسماء المرشحة للوزراء الثلاثة من ​الطائفة الشيعية​ ضمن حكومة الـ 14 وزيراً، وخصوصاً اسم لوزير المال من ضمن لائحة اسماء. فأجاب اديب: "انا حاضر اذا كان لديكم اسماء للاطلاع عليها، ويمكن ان اختار من ضمن اللائحة او من خارجها". فأعاده الحاج ​حسين الخليل​ الى المبدأ قائلاً: "فلنتفق على المبدأ، نحن من نسمّي وانت سيكون لك حق "الفيتو" على الاسم".

وهنا اعتبر اديب انّ المقاربة الآن اصبحت مختلفة عن المقاربة السابقة. فطلب الخليلان منه التفكير والتشاور مع من يريد، وعندما يصبح لديه جواب يُعلمهما ليكون هناك لقاء آخر.

امّا مصادر المجتمعين فقالت "انّ الجو لا يمكن إدراجه في الخانة الايجابية البحتة ولا السلبية، ففي المضمون الأجواء لا تزال على حالها كالسابق لأنّ المشكلة هي نفسها: من سيسمّي. أما في الشكل فيمكن القول انه جرى تنفيس الاحتقان الذي كان سائداً، وبالتالي يمكن ان يُبنى على هذا الجو الايجابي من اجل الاتفاق في الايام المقبلة".

وعلمت المصادر  أنّ ​ميشال عون​ هو من اتصل بأديب ودعاه الى لقاء في القصر الجمهوري ظهر اليوم، من اجل التشاور في ملف ​تشكيل الحكومة​.
رقم : 888339
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
25 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
25 أيلول 2020
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
24 أيلول 2020
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
24 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس