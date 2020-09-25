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الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 14:11

صحة إيران: 3563 اصابة جديدة بكورونا وتعافي832 369

صحة إيران: 3563 اصابة جديدة بكورونا وتعافي832 369
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3563 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 439 الفا و 882 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 207 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و 222 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان 4023 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 369 الفا و 832 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و 879 الفا و 630 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 888351
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