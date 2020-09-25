الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 أيلول 2020 ساعة 14:15

قوات الاحتلال تمنع دخول مسعف فلسطيني إلى مستوطنة يتسهار

قوات الاحتلال تمنع دخول مسعف فلسطيني إلى مستوطنة يتسهار
ونقلت المصادر عن المسعف الذي يدعى فادي قوله إنه أخبر حارس الأمن عند مدخل المستوطنة أنه طبيب متدرب وأعلن الغرض من زيارته، لكن لم يسمح له بالدخول، وغادر المكان دون أخذ العينة لاختبار الفيروس.

وقال فادي: "أوقفني حارس الأمن وقال لي إنني لا أستطيع الدخول لأنني عربي"،
وأضاف أنه "كان يحمل الأوراق اللازمة للتعريف عن نفسه والمهمة التي جاء لأجلها، لكن حارس الأمن قال له إنه من الخطير السماح له بالدخول لكونه عربيا، وأنه سيتم إلقاء الحجارة عليه".

وقال فادي، الذي يعمل مساعد طبيب في مستشفى هشارون: "لو كانت نتيجة هذا الشخص إيجابية وتدهورت حالته وجاء إلى المستشفى، لكنت سأعالجه. هذا مثال على الكراهية العنصرية التي تكمن وراء حركة الاستيطان".

واستنكرت خدمة "تيريم" الطبية، التي أرسلت فادي لأخذ العينة، الحادث بشدة، وقالت المنظمة في بيان، "تأخذ تيريم على محمل الجد الحادث الذي واجه فيه عامل متخصص، التمييز. هذه ظاهرة غير مقبولة ندينها بشدة".
رقم : 888352
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
المعارضة السعودية في سطور ما دونه التاريخ الحديث
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
البحرية الايرانية: نراقب الاسطول الاميركي منذ بداية تحركه
25 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
25 أيلول 2020
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
قائد الثورة: جبهة العدل ستحقق بعون الله الانتصارات الكبرى
24 أيلول 2020
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
الرئيس روحاني: حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزورها
24 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
24 أيلول 2020
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة
24 أيلول 2020
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
هل حقا الانتخابات الفلسطينية طريق الخلاص؟
24 أيلول 2020
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
انتصار الحق الايراني على البلطجة الأميركية
24 أيلول 2020
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
23 أيلول 2020
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
23 أيلول 2020
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس