اصرار إيراني وسوري وطاجيكستاني على تنفيذ مذكرة التعاون المائي

وشدد الوزيران الإيراني والسوري على تشكيل لجنة استراتيجية برئاسة نائبي وزير الطاقة في إيران وسوريا خلال الأسبوعين المقبلين، وفق مذكرة التفاهم المشتركة حول التعاون المائي بين البلدين.



من جانبه، أعرب وزير الموارد المائية السوري عن ارتياحه لحضور الاجتماع الحادي عشر لمجلس محافظي سلطة المياه الإقليمية الحضرية، ودعا إلى زيادة تطوير التعاون الثنائي في مجال المياه والصرف الصحي.



وأكد وزير الموارد المائية في سوريا على حاجة بلاده الى الإستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية للشركات الإيرانية في إعادة إعمار مرافق المياه والصرف الصحي السورية.



وفي اتصال منفصل، أكد وزير الطاقة الإيراني والطاجيكستاني على متانة أواصر العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين والطاقات المتوفرة لدى البلدين للتعاون و المزيد من توسيع العلاقات في جميع المجالات لا سيما الإقتصادية والطاقة.



وفي هذا الاجتماع الافتراضي، شدد الوزيران على دفع تفاهمات الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون المشترك واقامة اجتماع لجنة التعاون الإقتصادي المشتركة في هذا الخريف عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأعرب وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي خلال الاجتماع عن ارتياحه حيال المشاركة في الاجتماع الحادي عشر لمجلس محافظي المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية، مؤكدا عزيمة بلاده على تطوير التعاون.



وفي الختام اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.